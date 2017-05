Nuante de rujuri pe care sa le alegi vara aceasta

Rujuri colorate pentru o vara fermecatoare

Si daca pana nu demult doar am admirat rujul pe buzele altor femei, in prezent am ajuns sa detin in jur de 10 astfel de produse. Putine pentru unele dintre voi, suficiente pentru mine. Rujuri lichide, rujuri mate... astea predomina, iar azi dimineata am constatat ca am chiar si de doua ori aceeasi nuanta. Unde mai pui si faptul ca sunt rujuri in tonuri diferite de rosu, unul nude mat si unul mov. Ceva in mine s-a schimbat si se vede cu ochiul liber.

Ruj Yves Saint Laurent Ruj lichid Bourjois Ruj intens Barry M

Vara mi se pare ideala pentru a da volum si un boost de seductie buzelor. Vara este anotimpul culorilor chiar si atunci cand vine vorba de un simplu ruj.

Stiu, si mie imi place nuanta aia puternica de visina putreda pe care as asorta-o unui outfit all black + palarie, insa cum rezisti asa la 35 de grade?!

Vara asta iti recomand sa imi urmezi exemplul si sa tii la vedere nuantele calde de lila si roz, dar si cel mai aprins rosu pe care il gasesti. Sa fie mat, muult mat (atentie! a se folosi dupa ce buzele au fost hidratate cu balsam)!

Combina culoarea rujului de vara cu haine multicolore, haine cu imprimeuri florale, haine din materiale racoroase.