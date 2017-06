De ce port sandale cu platforma

Nu am o problema cu inaltimea mea, dar imi place sentimentul care ma invaluie atunci cand imi pun in picioare pantofi cu toc (foarte rar si atunci trebuie sa fie vorba de un toc gros) sau sandale cu platforma. Asa sunt mai inalta, dar important pentru mine este ca ma simt mai femeie, mai eleganta si mai constienta de calitatile cu care am fost inzestrata.

Sandalele cu platforma sunt ideale pentru femeile ca mine, adica femei care nu reusesc sa isi pastreze echilibrul intr-o pereche de pantofi stiletto sau pe tocurile de 15 cm.