Pantalonii largi la dunga: must-have la birou pentru o tinuta altfel!

Pantalonii largi de dama sunt oricum numai sport nu, in tendintele de primavara/vara 2017! Si asta pentru ca in acest sezon pantalonii largi sunt la dunga! Sunt din materiale fine, satinate, fluide. Sunt extra-largi si extra-lungi si in general cu talia inalta.

Pentru ca eu una m-am cam saturat de uniforma de purtat la birou si deja gasesc pantalonii conici la dunga putin plictisitori, voi alege sa iau in calcul propunerile marilor designeri pentru primavara/vara! Pantalonii largi, la dunga nu doar ca sunt mult mai confortabili intr-o zi lunga la job, dar sunt si extrem de darnici cu silueta: in sensul sa mascheaza mici defecte si creeaza impresia de silueta alungita, subtire, zvelta!

Si pentru ca pantalonii largi, la dunga sunt must-have la birou azi iti povestesc cate ceva despre cum sa ii porti pentru un look office impecabil si trendy!