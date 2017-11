Robin Wright aduce un plus de rafinament personajului

Imi placea Robin Wright si inainte, nu zic nu! Insa nu ca dupa rolul acesta! Rolul acesta a prezentat multe fatete al ei. Multe fatete ale unui personaj cu siguranta controversat. Insa, extrem de bine imbracat. Ceea ce de fapt ma intereseaza pe mine!

De ce spun ca Robin Wright o face mai rafinata pe Claire Underwood? Prin felul in care merge, pe tocurile ei inalte: usor leganat, senzual, aproape erotic. Prin felul in care zambeste, aproape trist. Prin felul in care ochii ii stralucesc. Prin felul in care se poarta si prin felul in care isi poarta parul. Prin felul in care se poarta pe sine de parca orice incapere este a ei. Orice este al ei. Si ea stie asta. Si tu stii asta!