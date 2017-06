Tinuta sport cu bustiera si pantaloni scurti

Pentru o tinuta sport-casual de vacanta vara, cu bustiera scurta, mai sport si mai lejera, ca sa iti permita miscari in voie chiar si daca urci pe munte, ne-am gandit la o pereche de pantaloni scurti mai largi, cu snur in talie, din denim fin, lejer, si o bustiera casual cu dungi, care iti va face si sanii sa para mai mari.

Am gasit o bustiera perfecta care sa se combine in acest sens: nu e bustiera sport clasica, gen Adidas, Nike etc, cu care sa mergi la sala sau la alergat, ci e una mai casual, mai chic. Prezinta si volanase, acum in tendnte si care, la randul lor, aduc un plus de volum la nivelul bustului, cel putin ca efect optic.

In picioare opteaza pentru o pereche de tenisi sau adidasi si… gata, esti chic si sexy chiar si intr-o tinuta sport, mai confortabila!

Bustiera scurta casual cu dungi si volanase Pantaloni scurti sport casual cu snur in talie Pantofi sport din piele cu broderie florala

Iata ca nu e greu sa te mentii sexy si chic in vacanta de vara, chiar si pe canicula. Bustiera e un aliat de nadejde in cele mai cool si sexy outfituri de vacanta, fie la mare, la munte sau intr-un city break obisnuit!