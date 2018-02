Tricouri personalizate cu mesaje de dragoste - de la amuzante la cele mai sublime

"I’d spend all 9 lives with you" - asta este genul de mesaj care va impresiona mai ales iubitorii de feline. Pentru ca, pana la urma, daca ai o pisicuta ii intelegi si mai bine comportamentul si nu trebuie sa explici de ce ii accepti capriciile care o fac si mai placuta.

Ca Eminescu a fost un poet al romantismului si ca poeziile sale emana prin fiecare vers un parfum dulce, se stie. Este imposibil sa nu gasesti in opera lui lirica alese cuvinte pentru declaratii de dragoste. Iaca, unul dintre ele a devenit un mesaj pe tricouri personalizate pentru indragostiti.

Iti mai poti arata mandria ca ii apartii printr-un text inscris pe un tricou disponibil in mai multe culori. Proud girlfriend/ boyrfriend of a freaking awesome boyfriend/ girlfriend o sa fie inca o confirmare a relatiei frumoase pe care o aveti.

Apuse sunt vremurile cand curtarea se facea prin scrisori si domnitele asteptau cu sufletul la gura un mesaj de la cel ales. Dar asta nu inseamna ca penita de stilou nu poate deveni subiect de text pentru tricouri personalizate cu mesaje de dragoste de Ziua Indragostililor.



Se stie ca hainele sunt o unealta potrivita pentru a-ti exprima stilul si personalitatea. Insa preferintele in moda nu sunt foarte complicate cand vine vorba despre tricourile cu mesaje de dragoste - conteaza sa aiba un citat sau un text smart. Iar daca vor fi purtate in pereche, cu siguranta ca acestea vor atrage atentia.

Nu te grabi: cauta cu rabdare un model de tricou personalizat care sa se potriveasca cel mai bine amandurora si care sa va reprezinte cel mai bine relatia. Plus ca il puteti purta si cu alte ocazii, chicotind cu gandul la un inside joke pe care doar voi il veti intelege.

Sursa foto front page: Pixabay