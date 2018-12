Se poartă mult variantele de machiaj grafic cu tuș alb. Dacă vrei, este un fel de cat eye, sau machiaj cu codiță, doar că în loc de eyeliner sau dermatograf negru ori colorat, folosești tuș alb de ochi. Nu mă înțelege greșit! Se poartă și cat-eye-ul în acest sezon, și încă unul exagerat, vizibil, retro-Glamour! Dar se poartă și multe variante de machiaj grafic cu tuș alb!

Cum folosești eyelinerul alb pentru un make-up stilat, ușor de asortat în orice context sau ținută? Am documentat bine trendurile, am adunat produse de make-up și multe sugestii de tuș alb de ochi sau creioane albe de ochi și am cerut părerea expertului. Te invit să descoperi ce îți recomandă make-up artistul Laura Perian, mai jos!