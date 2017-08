Veioze tip decoratiuni pentru un interior chic si practic

Veioze moderne, vintage sau rustice

Veiozele tip decoratiuni sunt de mai multe feluri, iar atunci cand te decizi sa iti achizitionezi una trebuie sa iei in calcul lumina pe care o doresti (mai puternica sau difuza) si locul unde vrei sa o pozitionezi (pe noptiera, pe peretele de desupra patului, pe birou, langa canapeaua unde va strangeti seara sa vizionati un film, etc.).

Sunt veioze moderne, elegante, veioze vintage, rustice, boeme sau veioze pentru copii. Am selectat pentru materialul de astazi si un model dragalas pentru copii, care am considerat ca se potriveste de minune si in camera noastra, a femeilor.

Veioza floare portocalie Lampa de veghe pentru copii Veioza reglabila

Poti opta pentru o veioza reglabila, foarte utila atunci cand lucrezi la birou, sau pentru o veioza cu trepte de intensitate. Am gasit si o lampa cu design futuristic ce iti ofera posibilitatea sa alegi intre multitudinea de culori disponibile pentru a crea atmosfera potrivita in concordanta cu design-ul interior si restul surselor de iluminat.

Orele de somn sau momentele de relaxare vor fi mai intense cu ajutorul unei veioze. Cat despre veiozele pentru copii, acestea ii vor ajuta sa invinga teama de a dormi singuri si ii vor motiva sa citeasca cu interes o carte sau sa isi dezvolte un talent.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/Aikis