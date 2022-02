Alimente cu rol nutritiv pentru piele și păr: Înțelegerea nutriției externe

Nutriția înseamnă să îți hrănești corpul cu alimentele și substanțele nutritive potrivite. Totuși, unii oameni uită că și pielea și părul au nevoie de hrană și că acestea joacă un rol important în sănătate și starea de bine generală.

Pielea este cel mai mare organ al corpului și acționează ca primă barieră în calea patogenilor din mediu. Pielea îndeplinește și funcția de protecție împotriva pierderilor de lichide din interiorul organismului, astfel că este necesar să o hrănim și să o protejăm împotriva razelor ultraviolete. În mod similar, părul asigură protecție termică și ne protejează împotriva radiațiilor ultraviolete.

Despre acest subiect ne poate da mai multe sfaturi Laura Chacon, Director în educație nutrițională la nivel global în cadrul Herbalife Nutrition, rolul ei fiind acela de a instrui și educa distribuitorii independenți din întreaga lume cu privire la abordarea holistică a companiei în materie de sănătate și wellness.

Ce este nutriția la exterior și de ce este importantă?

„Nutriția externă” înseamnă pentru noi menținerea sănătății pielii și a părului. Așa cum inima, creierul și sistemul muscular au nevoie de o nutriție adecvată pentru asigurarea sănătății pe termen lung, pielea și părul au nevoie la rândul lor de substanțele nutritive potrivite pentru a-și putea îndeplini funcțiile: protecție, reglare termică, percepție senzorială, secreție.

Cu siguranță nu este o noutate faptul că nutriția la interior și nutriția la exterior sunt strâns legate între ele.

Alimentația afectează sănătatea pielii și părului

Starea pielii și a părului este afectată de alimentație, vârstă și condițiile de mediu. Nu poți controla unii dintre acești factori - cum ar fi îmbătrânirea sau condițiile climatice - însă îți poți gestiona alimentația astfel încât să îți menții sănătatea pielii și a părului.

Proteinele, antioxidanții, vitaminele și colagenul te pot ajuta să îți îmbunătățești sănătatea pielii și a părului. Persoanele cu o piele și un păr care arată bine au de regulă obiceiuri zilnice sănătoase!

Iată câteva dintre alimentele și substanțele nutritive pe care Laura Chacon le recomandă pentru o piele și un păr care radiază de sănătate și strălucire:

Consumă alimente bogate în proteine pentru repararea celulelor.

Fiecare celulă are nevoie de proteine pentru a-și menține vitalitatea. Proteinele sunt principalul material utilizat pentru „înlocuirea” celulelor uzate sau moarte. Mușchii, părul, unghiile, pielea și ochii sunt formate din proteine. O alimentație săracă în proteine, pe parcursul mai multor luni, poate duce la pierderea strălucirii pielii, subțierea părului și riduri mai accentuate decât ar fi normal pentru vârsta cronologică.

Includerea proteinelor în alimentație, din surse precum carne de pui, alte tipuri de carne, pește, soia sau tofu te poate ajuta să rezolvi aceste probleme. Shake-urile proteice pentru înlocuirea meselor sunt, de asemenea, surse extraordinare de proteine.

Suplimentează aportul de vitamine A, C și E.

Deși proteinele sunt esențiale pentru sănătatea pielii și a părului, vitaminele cu proprietăți antioxidante - precum vitamina A, C și E – sunt, de asemenea, esențiale.

Deficiențele acestor micronutrienți pot afecta sănătatea pielii. Pielea prezintă semne de stres oxidativ, iar antioxidanții au proprietăți dovedite de protejare a pielii împotriva acestor deteriorări oxidative.

Iată cum vitaminele A, C și E susțin nutriția la exterior:

Vitamina A

Există două tipuri de vitamina A: retinoizi (vitamina A preformată) și carotenoizi. Ficatul le convertește în retinol, care stimulează producția de celule noi și previne pierderea părului.

Surse bune de vitamina A sunt fructele și legumele bogate în pigmenți galbeni până la roșii, precum și legumele cu frunze verzi.

Vitamina C

Vitamina C este esențială pentru producerea de către organism, în mod natural, a propriului colagen. Când există o deficiență de vitamina C, se produce colagen instabil, cu o structură slabă pentru repararea țesuturilor. Vitamina C este implicată și în formarea anumitor lipide care contribuie la reconstrucția epidermului - stratul exterior al pielii - atunci când acesta este deteriorat.

Surse bune de vitamina C sunt citricele, precum portocale și lămâi, ardei, căpșune, broccoli și kale.

Vitamina E

Vitamina E funcționează ca un antioxidant puternic, datorită abilității sale de a expulza rapid radicalii înainte de a reacționa cu alte lipide, punând capăt propagării proceselor oxidative la nivelul membranelor. În plus, vitamina E contribuie la întărirea funcției de barieră a pielii.

Surse bune de vitamina E sunt semințele de floarea soarelui, migdalele, arahidele, dovleacul și ardeiul gras roșu.

Un supliment zilnic cu multivitamine este o altă modalitate excelentă de a te asigura că pielea ta primește micronutrienții de care are nevoie pentru un aspect sănătos.

Încearcă alimente și suplimente bogate în colagen

În timpul procesului de îmbătrânire, care începe în jurul vârstei de 25 de ani, pielea suferă din cauza unei pierderi progresive de lichide și se usucă tot mai mult. Astfel, dermul se subțiază, țesuturile conjunctive își pierd fermitatea și elasticitatea, încep să apară ridurile iar pielea începe să se lase.

Colagenul din corpul uman reprezintă între 25 și 30% din proteinele totale, din care aproximativ 75% este colagen din piele. Colagenul este situat în principal în țesutul conjunctiv și este responsabil de asigurarea fermității dermului.

Printre alimentele bogate în colagen se numără legumele cu frunze verzi, legumele roșii și galbene, fructele de pădure, citricele, peștele, carnea de pui, albușul de ou, avocado, soia, fasolea și ceaiul alb.

Colagenul este disponibil și sub formă de supliment alimentar . Colagenul hidrolizat - un tip de colagen ce poate fi absorbit cu ușurință în fluxul sangvin atunci când este consumat sub formă de supliment - poate crește elasticitatea și densitatea pielii, reduce ridurile și netezi pielea.

Și mai ales, nu uita de hidratare!

Știai că o mare parte din țesutul pielii este alcătuit din apă? Aproximativ 25 - 30%. Din acest motiv, este important să bei multe lichide pentru a evita uscarea și deshidratarea pielii.

După cum vezi, nutriția joacă un rol vital în sănătatea pielii și a părului. Este cea mai bună modalitate de a arăta și de a te simți extraordinar. Când îți hrănești corpul din interior spre exterior, cu alimentele și substanțele nutritive potrivite, corpul tău îți va mulțumi cu o piele și un păr pline de tinerețe și strălucire, iar tu te vei bucura de o stare de bine optimă și mai multă încredere.