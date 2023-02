Cum a afectat-o experiența Survivor pe Raluca Dumitru? Vedeta a ajuns să cântărească 49 de kilograme în competiție!

Raluca Dumitru a participat la emisiunea "Survivor" în anul 2021, atunci când i-a surprins pe cei de acasă cu atitudinea sa hotărâtă și pregătită în orice moment pentru provocările concursului.

Ulterior, fosta asiatentă tv a participat și la "Bravo, ai stil!", acolo unde a muncit foarte mult, încercând să apară pe sticlă în cea mai bună formă.

„Survivor (n.r. a fost pe sufletul ei). Să știi că spuneam că Bravo este pistol cu apă, dar a fost foarte greu, atât psihic, cât și fizic. Am petrecut foarte multe ore muncind pentru «Bravo, ai stil», am avut repetiții peste repetiții, două gale pe săptămână, probe la croitorie, probe cu stilistul. Du-te după materiale, alege materialele, du-te la probe, du-te la repetiții.

De dimineața până seara eram ca un titirez, dintr-o parte în alta a Bucureștiului. La Survivor am ajuns la 49 de kilograme, iar la Bravo la 48. Deci îmi revenisem. M-am întors de la Survivor, îmi revenisem. Am început în septembrie filmările pentru Bravo, iar până în martie am ajuns la 48 de kilograme”, a declarat Raluca Dumitru pentru Ego.ro.