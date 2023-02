Octavia Geamănu, noi explicații despre căsnicia cu soțul ei. De ce a ales să nu doarmă împreună cu Marian Ionescu?

Octavia Geamănu a fost aspru criticată în mediul online, după ce a declarat că ea nu doarme cu soțul ei , Marian Ionescu, cel cu care este căsătorită de 8 ani. Ea împreună cu artistul au împreună un băiețel, pe Andrei, însă intimitatea și spațiul personal este mai important decât orice.

„Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit singură de când mă știu, nici cu Andrei n-am dormit. Eu țin foarte mult la spațiul meu, la libertatea mea, somnul este sfânt pentru mine. Plus că în ultimele luni eu nu mai dorm cum trebuie, dorm haotic, mă trezesc la 3 dimineața, la patru fac pilates.

Nu vreau să se chinuie cineva lângă mine că nu pot eu să dorm. Mi se pare groaznic să stai să nu te foiești, ca să nu-l deranjezi pe celălalt. Plus că omul poate sforăie și poate te enervezi. Decât să mă trezesc dimineața nervoasă că nu am dormit, mai bine să mă trezesc îndrăgostită și fericită”, a declarat Octavia Geamănu în cadrul unui interviu.