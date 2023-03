Jorge, primele declarații de pe patul de spital. Artistul, operat de urgență!

Jorge a făcut primele declarații chiar de pe patul de spital, după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Artistul s-a accidentat grav în emisiunea Survivor, iar condiția fizică nu i-a mai permis să continue jocul. Din păcate, Jorge a trebuit să se întoarcă acasă, aici unde medicii i-au spus că operația la nivelul genunchiului nu mai poate fi amânată.

Resemnat, dar încrezător, Jorge s-a lăsat pe mâna medicilor, iar acum a făcut primele declarații despre intervenția suferită. Pe patul de spital, artistul a vorbit despre puterea răbdării, cea care îl ajută în orice situație.

Copilăria artistului nu a fost una ușoară, iar de-a lungul timpului a făcut multe greșeli pe care le regretă. Artistul a dezvăluit că merge la psiholog, dar face și hipnoză pentru a-și vindeca sufletul.

''Fac în continuare terapie de câțiva ani, atât ședințe la psiholog, cât și hipnoterapie, în ideea de a trece peste diverse traume, dar și pentru a-mi înțelege mai bine gândurile și emoțiile. Atât eu, cât și Ramona, iar mai nou și Ilinca, facem ședințe de hipnoterapie, e important să îți depășești anumite probleme, limitări, și recomand tuturor celor care trec printr-un impas să facă asta

Viața mea a fost ca un carusel, în ultimii ani am început să mă echilibrez și să îmi accept viața așa, cu experiențele avute, care m-au făcut să evoluez. Cred că nimic nu este întâmplător, așa am fost menit să am aceste experiențe, ca să devin omul de azi.'', a declarat Jorge.