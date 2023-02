Jorge, noi mărturisiri despre Survivor. Ce spune artistul după eliminarea forțată, pe care nu și-a dorit-o?

Jorge a făcut noi mărturisiri despre Survivor, după ce a ajuns acasă. Eliminarea nu și-a dorit-o, însă a fost nevoit să plece din concurs, în urma accidentării grave pe care a sufeit-o la picior. Artistul a vorbit despre bisericuțele care s-au format în competiție, dar și care au fost relațiile dintre el și colegii săi.

„Eu m-am simțit extraordinar, chiar nu m-a interesat cine și cu ce gânduri se transformă de la o zi la alta. Am văzut că oamenii își făceau bisericuțe, chiar și eu eram parte dintr-una, la un moment dat. Rezonezi cu anumiți oameni și vrei să vorbești mai mult cu ei. Mă înțelegeam foarte bine cu Ștefi, Carmen și Remus. Apoi a venit Kamara și am avut ca subiect comun, copiii. Știam că oamenii folosesc cartea de a rămâne cât mai mult în competiție. Dar nu mă speria. Ca și în afara jocului, nu las pe nimeni să mă calce pe cap. Dacă am argumente, spun versiunea mea”, a povestit Jorge, potrivit Unica.

Remus a fost unul dintre concurenții cu care Jorge a avut multe discuții în contradictoriu în emisiunea Ferma, de la ProTV. Artistul a avut o surpriză să îl revadă în Republica Dominicană și au reușit să îngroape securea războiului.

„Da, am avut o surpriză plăcută cu Remus. Înainte de a intra în competiție, am avut niște discuții în Fermă, pentru că el se asociase cu oamenii care m-au trimis la Duel, așa că aveam o oarecare pică pe el. M-a întrebat dacă supărarea a trecut, dar undeva era acolo. Apoi, în competiție, Remus a fost unul dintre cei cu care am stat de vorbă o după-amiază întreagă, am făcut pace.

Mi-au plăcut modul lui de a discuta, calmul, respectul reciproc și am simțit că nu are niciun interes să vorbească pe la spate. M-am ferit de oamenii care spun ceva în față și apoi discută altceva”, a mai spus fostul concurent „Survivor”, pentru sursa de mai sus.