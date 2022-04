Jorge, mai fresh și energic ca niciodată! Un interviu exclusiv despre muzică, planuri de viitor și curajul de a se exprima liber

Jorge este unul dintre cei mai veseli și charismatici artiști autohtoni, iar piesele sale ajung să fie fredonate de mii de oameni, la scurt timp după lansare. Jorge are curaj să fie ceea ce își dorește într-o lume plină de controverse, iar astăzi ne vorbește într-un interviu exclusiv despre planurile sale, cariera muzicală, dar și despre incursiunile unui "Insomniac", noua sa melodie ce are mare priză la public.

Pe Jorge nu ai cum să nu îl recunoști dintr-o mie. El este acel artist mereu cu zâmbet pe buze și cu bună dispoziție, astfel că vibe-ul său pozitiv poate însenina în doar câteva minute o sală întragă.

Fără inhibiții, cu multă asumare față de propriul stil și a propriul fel a fi, cu mult curaj de a spune lucrurilor pe nume, mereu în căutarea celei mai bune variante ale sale, Jorge este un personaj muzical îndrăgit de public și apreciat pentru felul în care reușește să transmită emoții prin muzica sa.

Sursă foto: Jorge Official

În exclusivitate pentru Kudika.ro, Jorge ne-a acordat un interviu despre noul său stil pe care îl abordează în cea mai recentă piesă a sa, Insomniac. Dacă nu ați ascultat încă melodia, vă invit să o faceți cât mai repede, pentru că, vă garantez, versurile catchy vă vor rămâne în minte pentru muuult timp.

Kudika: Bună, Jorge! În ultima ta piesă, „Insomniac” abordezi un stil fresh, energic, total diferit de ceea ce știau fanii tăi. Totuși, având în vedere comentariile de pe Youtube, piesa prinde foarte bine la public. Ce te-a determinat să îți schimbi stilul muzical și cum și-a venit ideea să lansezi o piesă cu ritmuri diferite, față de cum erau obișnuiți fanii tăi?

Jorge: De când am început să compun primele versuri ale piesei, dar si liniile melodice, am simțit că trebuie să fie o piesă dinamică, cu un vibe pozitiv. E un feeling pe care l-am avut, că pop-dance-ul este noul trend muzical, iar lansările internaționale și românești mi-au confimat acest lucru. Pentru mine, muzica pop-dance nu e o noutate, cu ea am început primii pași în muzică ca Dj în Constanța.

Kudika: La ce se pot aștepta fanii tăi în viitorul apropiat? Ce alte surprize muzicale mai pregătești?

Jorge: Pandemia m-a făcut să fiu foarte prolific în studio, să compun și să fac muzica cu și din pasiune, să arăt publicului alte “fețe” ale artistului Jorge. La una dintre píesele în lucru am filmat și videoclip pe care urmează să îl lansez la început de mai. Anul acesta îmi doresc să lansez cât mai multe melodii, care sper să fie pe gustul publicului.

Kudika: Care este cea mai mare satisfacție a ta, ca și artist?

Jorge: Să rămână muzica mea peste ani, să fie ascultată și după 10 ani de lansare. Acesta este modul meu de a rămâne nemuritor.

Kudika: Cum a fost perioada pandemiei pentru tine? Ți-au lipsit concertele și interacțiunile cu fanii tăi?

Jorge: În pandemie am îmbrățișat total ideea de a petrece timp mai mult cu familia, am căutat și am găsit soluții de a mă promova online, pe care le-am exploatat la maximum, iar asta m-a făcut să fiu aproape de publicul meu. Am stat mult în studio, am fost creativ, am scris cele mai tari piese.

Kudika: Ce planuri ai pentru această vară?

Jorge: Vacanțe, muzică și drumuri prin țară cu evenimentele.

Sursă foto: JOrge Official

Kudika: Care este acel lucru fără de care Jorge nu poate să trăiască?

Jorge: Copiii și muzica.

Kudika: Când te vor putea vedea fanii tăi din nou pe micile ecrane?

Jorge: În acest moment tot focusul este pe proiectele muzicale, așa că am luat o pauza de la proiectele de televiziune. Deci mă vedeți la TV doar pentru promovarea noilor piese.

Kudika: Un mesaj pentru cei care îți apreciază muzica și care vor să te asculte live cât de curând.

Jorge: Mă bucur că sunt în preferințele voastre, abia aștept să lansez noile piese, care sper să fie pe gustul vostru. Vă mulțumesc pentru fiecare share și like!