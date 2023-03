Mesajul postat de Andreea Aradits îți va da de gândit! Ea și Andrei Aradits au depus actele de divorț

Andrei Aradits și-a surprins fanii atunci când a anunțat în podcastul lui Jorge că urmează să divorțeze de mama fiului său, după 20 de ani de căsnicie. Actorul a mărturisit că fiul său a suferit enorm și că l-a dus la psiholog, asta în timp ce fosta sa parteneră se află în India, de 6 luni, acolo unde practică yoga.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni de zile, face yoga. Doar eu cu el (n.r. Eric )suntem.

Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: „ok, nu-ți permiți treaba asta”. E mult mai deștept decât mă așteptam.

Am fost și la psiholog cu el, da. (…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum.

Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a spus Andrei Aradits, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”.