Spiritualitate, yoga, saracie, industrie IT, gastronomie, curry, ashram, "Eat, Pray, Love", Ghandi, Gange, culoare, sari, sunt doar cateva dintre primele lucruri care ne vin in minte atunci cand ne gandim la aceasta tara. Alina Grecu, instructor de yoga, care ti-a povestit despre beneficiile unui retreat intr-un articol precedent, s-a intors de curand dintr-o calatorie de o luna si jumatate pe taram indian si mi-a povestit despre aceasta experienta tulburatoare.

Ce anume te-a facut sa petreci o luna si jumatate in India?

Scopul acestei calatorii a fost continuarea studiilor legate de practica yoga. Am urmat in Rishikesh un curs de 300 de ore de teacher training, o certificare pt cei ce predau yoga sau doresc sa devina instructori. Am ales sa fac acest curs in India pentru ca am vrut sa vad cum este sa practici yoga in locul unde s-a nascut aceasta disciplina. Imi doream de mult timp sa ajung aici. Imi amintesc ca, in urma cu doi ani, am citit intr-o revista un articol legat de evenimentul de yoga din Rishikesh care are loc in fiecare an (in 2017 va fi in martie) la care se aduna foarte multi profesori si practicanti. Mi-au placut pozele, am indragit acele imagini cu orasul aflat pe marginea raului Gange si imprejmuit de muntii Himalaya, templele ale caror scari coborau spre rau, culorile oasului, podurile. Privind acele imagini am inceput sa-mi doresc sa ajung in acel loc, apoi sa-mi imaginez ca sunt in acel loc.