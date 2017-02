Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Cristina Zarioiu, autoarea romanului (In)decizii este una dintre revelatiile literare ale anului 2016. Saptamani la randul cartea sa de debut s-a aflat pe raftul celor mai bine vandute carti din librarii. Este foarte tanara, foarte frumoasa, talentata si mai nou, publicata si in limba engleza pe Amazon. Cum se vede viata prin ochii unei autoare de succes? Ce anume se schimba in viata cuiva dupa ce devine scriitor publicat? Cum iti trasformi visul in realitate? Cristina are raspunsurile.

Cred ca fiecare dintre noi se naste cu cel putin un dar. Tu cum ti-ai descoperit darul de a scrie?

Cochetam cu scrisul atunci cand eram mica. Apoi l-am redescoperit in momentul in care m-am angajat, si, pe langa job, am inceput sa scriu articole pentru revista interna a firmei unde lucrez. Ca sa continui partea cu scrisul si in afara jobului, mi-am deschis un blog: http://cristinazarioiu.ro/, am colaborat cu diverse publicatii, iar apoi a urmat si cartea (In)decizii.

Care este diferenta dintre hobby si vocatie?

Hobby-urile ti le poti schimba pe parcursul vietii. Poti avea mai multe. Vocatia insa ramane una singura.

Am auzit multi autori tineri afirmand ca scrisul ramane un hobby pentru ca nu se poate trai din asta. Care au fost gandurile tale in aceasta privinta cand ai inceput sa lucrezi la carte?

Atunci cand m-am apucat sa scriu cartea nu m-am gandit niciodata la partea financiara. Am scris-o pentru mine si o buna perioada de timp nici nu m-am gandit ca ar putea sa fie publicata. Pe de alta parte, eram si sunt constienta de starea actuala a pietei de carte de la noi din tara, cat de greu este sa traiesti doar din asta.

Cum s-a schimbat viata dupa ce ai devenit autor publicat?

A trecut un an de la publicarea cartii si pot spune ca a fost un an plin cu momente de bucurie. Cel mai mult m-au bucurat feedback-urile pe care le-am primit constant de la cititori, sub forma mesajelor pe Facebook, a mail-urilor ori a intalnirilor fata in fata in cadrul librariilor ori a targurilor de carte.

Care a fost cel mai emotionant moment de pana acum?

Au fost multe momente emotionante: incepand cu momentul lansarii (6 februarie 2016), atunci cand in Carturesti Carusel au venit peste 100 de persoane pentru a lua parte la eveniment, pana la publicarea pe Amazon in limba engleza a cartii (februarie 2017). Insa un moment special a fost atunci cand, la cateva zile de la lansare, am mers in libraria Carturesti si un tanar se afla cu (In)decizii in mana si o rasfoia. Deja ii fusese recomandata.

Ce inseamna sa fii autor de bestseller in Romania? In ce se reflecta asta?

Am fost incantata atunci cand am vazut (In)decizii la sectiunea bestseller in libraria Carturesti, mai ales ca a fost vorba si de un debut literar. Nu stiu insa cat de mult am constientizat acest lucru pe moment.

Cum percepi comunitatea literara din Romania? Exista asa ceva?

Este foarte clar ca exista o diferenta majora intre ceea ce se intampla cu piata de carte (si implicit cu comunitatea de carte) de la noi, si ceea ce se intampla in afara. Ma bucur mult insa atunci cand merg in librarii si vad o sectiune destul de mare dedicata exclusiv scriitorilor romani contemporani.