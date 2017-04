Constat lucrul acesta de fiecare data cand dau ochii cu ea, Cosmina e la fel. Are acest fel de a fi deasupra timpului. Fizic e aceeasi. Tot asa, de fiecare data cand o intalnesc, imi pare ca pe interior schimba lucruri. Dobandeste un tip de maturitate. E genul acela de femeie pe care-ti vine sa o intrebi lucruri, care stie sa raspunda.

Prima intrebare e ce mai faci si mai ales de ce?

Fac ce imi place pentru ca e tare bine sa faci ce iti place. Muncesc, petrec timp alaturi de familie si prieteni si ma bucur de o perioada frumoasa, linistita si echilibrata.

Dintre cele pe care nu le faci, ce ti-ar placea sa faci?

Am mare nevoie de o vacanta. O vacanta lunga si plina de aventura. Mi-ar placea sa pot sa ma urc intr-un avion chiar acum si sa calatoresc, sa ma pierd prin locuri frumoase, insa nu am, din pacate, timp si pentru asta. Voi avea cateva evenimente de prezentat in perioada urmatoare si, oricat mi-as dori, nu pot sa planuiesc o iesire prea curand.

Daca ar fi sa alegi ceva dintre cele din viata ta, ce-ti place cel mai mult la ea?

Imi place ca ma pot bucura de dragostea si caldura prietenilor adevarati. Am relatii de prietenie longevive si ma bucura tare acest fapt. Am gasca aia de prietene vesele si nebune alaturi de care ma visam si cand eram mica.

Si daca ar fi sa scoti, ceva din viata ta, Cosmina, la ce ai renunta?

Deocamdata sunt bine, nu vreau sa renunt la nimic, situatia e sub control. Insa, atunci cand este cazul, chiar sunt genul de om care se apuca de "curatenie". Desi sunt un om destul de tolerant, dupa ce analizez bine de tot problema, am puterea sa renunt la unele lucruri sau chiar persoane care nu-mi fac bine. Cateodata, recunosc, ma doare putin sufletul cand fac asta, dar o fac. Ma bucur ca ma ajuta de multe ori si viata, pentru ca unii oameni se elimina singuri si unele probleme se rezolva de la sine.



Deci in ce perioada a vietii traiesti acum?

Intr-o perioada a vietii in care imi place ca reusesc sa traiesc fara asteptari. Nu astept nimic de la nimeni, nu caut cu disperare o relatie. Si reusesc, nici eu nu stiu cum, sa traiesc in deplina pace cu mine. Ma simt bine singura, ma bucur de forta pe care o am acum si vreau sa o tin cat mai mult in viata mea. Este o forta benefica, ce ma ajuta sa depasesc multe obstacole, sa inteleg si sa accept oamenii si realitatea mult mai bine si mai repede.