E important sa ajungi celebru, sa reusesti sa capeti relevanta, dar cel mai complicat e sa ramai relevant. Si cred ca asta a reusit Diana Bisinicu, a ramas de mai bine de 10 ani in lumea asta in care ajungi greu si din care de regula pleci repede.

Daca ar fi sa-ti aduci aminte ceva din perioada in care deveneai celebra, atunci, demult, cu formatia POPS, care e primul lucru care-ti vine in minte?

Sunt foarte multe amintiri din perioada POPS, dar daca ar fi sa ma gandesc la inceputurile trupei imi vine in minte drumul nostru de la Mediapro spre apartamentul unde urma sa locuim toate 4!

Era 16 Decembrie si vedeam Bucurestiul prin ochii unei adolescente intrebatoare si tot odata fascinata de ce urmeaza sa se intample in viata ei!

Ce ai mai vrea sa traiesti de atunci?

Locuiam intr-un apartament pe Dorobanti si de fiecare data cand veneam acasa din turnee gaseam interiorul ascensorului si usa noastra de la intrare plina de biletele de la fani cu tot felul de mesaje frumoase. "Diana is the best", "Minola you are super cutie" "Aylin you are beautiful" Etc... Mi-a placut sa traiesc acele momente si cu siguranta m-ar incanta si acum!

Da, ultima data ne-am intalnit cand a venit Tina in tara, anul trecut! A fost o intalnire foarte frumoasa pentru ca de data asta am fost cu copiii nostri si am facut paralela anilor 2002-2006 cand eram mici si zburdalnice si perioada actuala cand trei din patru fete avem copii!

Cum te-ai schimbat de atunci? Cum esti acum si nu erai atunci?

Atunci eram destul de repezita in exprimare, ma grabeam sa spun multe si repede, acum sunt mai ponderata, mai matura si cantaresc foarte bine lucrurile inainte sa vorbesc!

Ce simteai atunci? Cum iti imaginai viata si cum e acum fata de cum o inchipuiai?

Imi aduc aminte ca dadeam diverse interviuri si una dintre intrebarile frecvente era "Cum te vezi peste 10 ani"? Iar raspunsul meu era: "Ma vad cu doi copii, avand o afacere si sa fac ce imi place cel mai mult, sa cant"! In afara de cel de-al doilea copil cred ca mi-am atins obiectivele!