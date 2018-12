Așa cum spunea jurnalistul Roy Firestone, "încerc să descopăr momentele hotărâtoare, tumultul, îngrijorările, ciudățeniile, capriciile, fiecare colțișor ascuns din existențele oamenilor.".

Despre Doru Trăscău știam că este solistul trupei The Mono Jacks și că muzica pe care o face alături de colegii lui este încântătoare, iar în momentul în care am fost interesată să aflu mai multe despre el, am aflat că a renunțat, după 15 ani, la munca în corporație, a suferit de anxietate și s-a luptat cu atacurile de panică. Atunci am privit altfel lucrurile și mi-am dorit să știu cum a reușit, pentru că atât eu, cât și multe dintre voi, știu sigur că avem nevoie de exemplele și încurajările celor care au simțit ce simțim și noi.

foto: vivi ball

Ce înseamnă pentru tine să faci parte din proiectul The Mono Jacks?

Proiectul ăsta este continuarea unui vis început demult. Îmi place să visez.

La ce visezi cel mai mult?

Muzică, motociclete, călătorii.

Ce înseamnă pentru tine să fii artist și să ai succes?

Să fii artist înseamnă să faci lucruri care-ți fac plăcere și care-i bucură și pe alții. Să fii artist înseamnă să faci lucruri care nu-ți fac neapărat plăcere și să-i bucuri pe alții. Să fii artist înseamnă să faci lucruri care nu-ți fac plăcere și să nu-i bucuri nici pe alții. Cu alte cuvinte e la fel ca atunci când nu ești artist. Să fii artist și să ai succes e varianta câștigătoare.

Ce îți trece prin cap atunci când ești pe scenă? Ce sentimente te încearcă?

Ideal este să ajung în starea în care nu îmi trec prea multe lucruri prin minte și să intru într-un soi de meditație. În momentele alea uit ce piesă cântăm, dacă e strofă sau refren sau cât mai avem până la final.

Ai trăit vreodată momentul ăla în care nu ai starea necesară să urci pe scenă? Ca atunci când te trezești dimineața fără niciun chef să te dai jos din pat sau să pleci la birou.

Starea de „lipsă de chef” mi-e străină, în general. Poate am avut norocul să-mi aleg să fac doar lucrurile care-mi fac plăcere. Un lucru însă este sigur: Nu e o idee bună să mănânc înainte să mă sui pe scenă pentru că mă moleșește.

foto: ionut rebegea

Spuneai că în adolescență te-a lovit “furia lui Kurt Cobain”, un artist care la doar 27 de ani s-a sinucis. Sinuciderea, consecință a depresiei, este actul la care apelează tot mai mulți oameni, de toate vârstele, din toate colțurile lumii, din toate mediile. Sunt din ce în ce mai multe victime și încă sunt acele persoane care nu cred în depresie, nu cred că mintea poate să ne joace feste astfel încât să ajungem în acest punct. Tu cum vezi depresia?

Depresia este o afecțiune mult mai comună decât se crede. Din păcate, se vorbește foarte puțin despre asta, iar tăcerea și mimatul unei vieți „normale”nu ajută deloc în cazul ăsta.

Am învățat că suntem educați de mici să ne tratăm rănile fizice, dar nimic nu ne învață sau nu ne pregătește pentru rănile emoționale. Tot ce știm să facem este să uităm sau să băgăm sub preș. Este din ce în ce mai evident că niciuna dintre variante nu funcționează.

Presupun că încă mai sunt stări care te încearcă, care parcă tot nu vor să te lase să te bucuri de toate lucrurile frumoase care ți se întâmplă. Când treci printr-o astfel de perioadă mai dificilă din punct de vedere psihic sau sufletesc, cine este alături să te ajute? Unde fugi atunci când simți că nu mai poți?

Nu fug nicăieri. Am fugit destul. E cât se poate de firesc să ai zile bune și zile proaste. O meditație, de obicei, ajută.

foto: nicu ionescu

Muzica ajută. Muzica vindecă. Muzica salvează. Spune-mi, te rog, trei piese care te-au motivat de-a lungul anilor.

Muzica, în sine, cred că-mi da un sens. Nu pot alege trei piese pentru că nu am un top.

Dacă nu este muzica, ce alt domeniu te atrage? Ce ți-ar plăcea să faci, poate tot ceva prin care să îi ajuți pe ceilalți și prin care să te simți tu împlinit? Te-ai întoarce la vechiul job?

Daca aș lăsa muzica aș lăsa o mare parte din mine și nu mă văd făcând asta. Altfel, îmi place foarte mult să merg cu motocicleta.

Ți-a fost teamă când ai renunțat la job-ul de la EA Sports?

Oricărui om îi este frică. În cazul meu, teama cea mai mare a fost legată de faptul că renunț la o siguranță financiară.

Marele actor Horațiu Mălăele spunea: "Îmi doresc să fiu mult mai bogat decât anul trecut şi mult mai sărac decât cel care vine. Spiritualiceşte.". Tu ce îți dorești de la 2019?

Cred ca bogăția spirituală poate să se înscrie în această urare la fel de bine, așa că merg pe mâna lui Horațiu Mălaele.

Kudika.ro se adresează femeilor din toate colțurile țării, femei frumoase și puternice, mai mult sau mai puțin conștiente de aceste calități. Să ne închipuim că ne aflăm într-o încăpere cu ele și că ceea ce le spui le poate schimba viața, le poate reda încrederea și forța de a merge mai departe cu capul sus. Ce ți-ai dori să le spui?

Hmmm. Cred că dacă m-aș trezi într-o încăpere încojurat de aceste femei aș simți o nevoie puternică să cânt. Apoi am sta la povești.