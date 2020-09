10 Alimente interzise pentru bebelușul cu vârstă sub 1 an

Deși bebelușul a început diversificarea și părinții așteaptă să poată mânca aproape orice se prepară în casă, totuși nu este recomandat să se grăbească lucrurile. Ghidurile privind nutriția sugarului avertizează că anumite alimente nu ar trebui oferite bebelușului cu vârstă sub un an. Iată care sunt acele alimente și de ce trebuie ocolite în alimentația sugarilor mici.

Unele dintre aceste alimente sau condimente sunt banale, fiind frecvent sau chiar mereu folosite pentru a prepara hrana adulților din casă. Totuși, când vine vorba de alimentația bebelușului, lucrurile stau altfel.

10 alimente care nu sunt recomandate bebelușilor cu vârstă sub 1 an

Laptele de vacă

Sub vârstă de 1 an, laptele de vacă nu ar trebui dat bebelușului, iar produsele lactate pot fi oferite micuțului (brânză lactică, iaurtul) doar cu acordul medicului, întrebând și în ce cantitate.

Sunt cazuri în care laptele matern sau formula pentru bebeluși se înlocuiește cu biberonul cu lapte de vacă, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, laptele de vacă sau capră având un conținut insuficient în nutrienți, fiind mai sărac în fier și vitamine. De asemenea, sunt copii care pot prezenta alergie la proteinele din laptele de vacă.

Mierea de albine

Unii medici pediatri pot sfătui mamele să le ofere bebelușilor cu vârstă sub 1 an unele produse lactate, cum ar fi iaurtul din lapte pasteurizat sau brânză calcică.

Întrucât mierea poate conține spori din bacteria (este vorba despre „Clostridium botulinum”) care provoacă botulismul, iar sistemul imunitar al bebelușului nu îi poate face încă față unei astfel de infectări, specialiștii sunt de acord ca mierea să fie complet evitată pentru bebelușul cu vârstă sub 1 an.

Este important de spus că fierbera nu ajută la înlăturarea riscului, așadar mierea rămâne periculoasă chiar dacă o fierbeți sau o adăugați în produse pe care le preparați termic.

Sarea

Bebelușilor cu vârstă sub 1 an nu li se va pune sare în mâncare, pentru că rinichii lor nu sunt suficient de dezvoltați pentru a prelucra cantități mari de sodiu. Acest mineral se găsește deja în fructe și legume, în carne, ouă și alte alimente pe care bebelușul le consumă deja, fiind suficient.