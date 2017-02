Cum sa te imbraci de Valentine's Day

Ca sa reusim asta, in primul rand trebuie sa avem incredere in noi, sa ne bucuram de iubirea care ne este oferita si sa afisam un zambet larg si sincer pe chip. Nimic mai simplu!

Mai apoi trecem la partile exterioare pe care fiecare dintre noi stie ce sa le faca ca sa le puna in valoare. Un par stralucitor si cu volum se obtine cu putin fixativ si o perie rotativa. Machiajul trebuie sa fie natural, chiar daca este Valentine’s Day si iti doresti sa arati altfel decat in celelalte zi. Lasa alte calitati sa iasa in evidenta.

Poti pune accept pe outfit-ul ales pentru aceasta zi speciala. Aici poti opta pentru hainute ceva mai indraznete care scot la iveala o alta latura a ta. Eu am cautat pe magazinele online si vin in ajutorul tau cu cateva recomandari de care te vei indragosti cu siguranta.