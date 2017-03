Jacheta de piele in tinute de birou

Cand vine vorba de outfit-uri office, sau tinute de birou – cum vrei sa le spui, eu le prefer pe cele mai lejere, adica acelea care imi ofera siguranta si ma fac sa ma simt bine in pielea mea. Sunt obisnuita sa raman in zona mea de confort si chiar daca este vorba despre o sedinta sau o intalnire importanta, prefer sa imi creez tinute care sa nu ma scoata prea mult in evidenta.