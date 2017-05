Bratari din argint cu mesaje motivationale

Bratarile cu mesaje motivationale se gasesc si in varianta... eleganta.

Ma refer aici la bratarile din argint sau din aur, care se potrivesc cu o rochie, o salopeta sau cu un outfit elegant.

"I am enough" si "Enjoy the journey" sunt doua mesaje motivationale puternice de care prea putine dintre noi tin cont.

Bratara din argint aurit cu mesajul "I am enough" este pentru femeile care se accepta cu bune si cu rele, care nu se feresc sa se priveasca in oglinda si care atunci cand pun capul pe perna multumesc Celui de Sus pentru ziua care tocmai ce s-a incheiat.

Tine minte ca "A fi frumos inseamna a fi tu insuti. Nu trebuie sa fii acceptat de ceilalti. Trebuie sa te accepti tu pe tine." [Thich Nhat Hanh]

Bratara din argint aurit Bratara din argint Enjoy the journey

"Enjoy the journey" este un mesaj pentru femeile care au nevoie sa isi aminteasca in fiecare zi ca viata este frumoasa asa cum este ea si ca trebuie sa ne bucuram de fiecare clipa, de fiecare drum pe care trebuie sa il parcurgem ca sa ajungem acolo unde ne dorim.

Ia spune-mi tu acum... care este mesajul tau motivational preferat?