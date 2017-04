4 bratari care sa ne accesorizeze frumos tinuta office

Nu ne trezim in fiecare dimineata cu chef sa pierdem minute, chiar ore in sir in fata oglinzii, proband haine si incercand sa obtinem machiajul si coafura perfecta, de aceea am spus mereu ca, cel putin atunci cand vine vorba de haine si accesorii, ar trebui sa le alegem cu o seara inainte.