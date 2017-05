Miranda Kerr e James Bond babe in costum de baie intreg

Decolteu adanc pana in talie. Talie accentuata. Spatele gol. Parca am vazut-o pentru o clipa pe Ursula Andress in rolul de Bond Girl. Sau pe Halle Berry in acelasi rol. La fel de sexy este si Miranda Kerr in acest gen de costum de baie cu totul.

Daca vrei sa fii sexy la vara, alege acest gen de costum de baie intreg, decoltat pe unde se poate! :) Vei fi mai sexy si mai misterioasa decat in orice costum de baie cu doua piese!