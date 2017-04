Modele de costume de baie pentru vara 2017

Costumul meu de baie ideal este format din doua piese si este negru. Nu are sutien cu push up, insa lasa impresia ca am un bust ceva mai generos, iar slipul are grija sa nu imi stranga fundul astfel incat sa ofere o imagine inestetica.

Vara asta, insa, simt ca e momentul sa schimb ceva, mai exact sa imi pun in evidenta silueta si bronzul intr-un costum de baie plin de culoare. Ca sa nu ma mai trezesc cu cateva zile inainte de vacanta ca iar pun in bagaj costumul de anul trecut, am zis sa arunc o privire in magazinele online si, sincer, nu ma asteptam sa vad colectiile de anul acesta.