Geanta impletita tip cos – pana la 45 lei!

Stim cum e sa ai un concediu la mare cu buget fix! Si daca totusi vrei sa fii chic, dar fara sa dai multi bani pe tinuta de plaja, alege o geanta de plaja ieftina dar de efect!

Gentile de plaja tip cos din rachita, impletite sau cele tip sacosa de cumparaturi, sunt foarte tari! Si sunt incapatoare, asa incat poti duce cu tine pe plaja tot ce ai nevoie!

Mai multe genti de plaja ieftine

Ce este foarte util si practic la aceste sacose de plaja e ca se pot scutura foarte usor de nisip - practic, isese nisipul simplus si usor prin gaurelele sacului. Rezolvi astel una dintre cele mai putin placute situatii pe plaja: cand nisipul ajunge in interiorul gentii. In aceste sacose de plaja din panza cu gauri, tip sacose de cumparaturi de piata, nisipul e in acelasi timp si inauntru, si afara, depinde unde plasezi sacosa. :)