Rochia lunga de plaja: modele Boho-chic pentru vacanta de 1 mai!

Rochie lunga cu imprimeu floral, jacheta din denim si pantofi-sport albi

O alta varianta de tinuta de vacanta, pe care eu vreau s-o incerc de 1 mai este rochia lunga cu imprimeu floral. Acest de gen de rochie maxi se poarta in primavara/vara 2017! Alege fie print cu flori mici, fie un pattern cu motive florale mari. Adauga o jacheta din denim, cat mai aproape de modelul clasic si completeaza cu pantofi-sport albi. In aceasta tinuta, rochia lunga de plaja devine piese centrala! De ce mai are nevoie acest mix Boho-Urban? De o chitara, de exemplu? Hmm, si poate o inghetata si niste cozi impletite. Nu neaparat in aceasta ordine!

Mai multe rochii maxi cu flori aici Geaca de blugi Vero Moda Pantofi sport Guess