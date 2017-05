Tinuta comoda pentru vacanta - cum te imbraci in functie de concediu

Suntem gata de vacanta! Eu cel putin, ajung in concediu in august. Dar cine mai are rabdare pana atunci? Mai ca mi-am facut bagajul! Si pentru ca stiu cum e cu planificarea, iti recomand si tie tinuta comoda pentru vacanta in functie de destinatia aleasa pentru concediu!