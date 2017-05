Orice fel de rochie de plaja ai alege in vara aceasta, nu uita ca a fi sexy sta si in atitudinea cu care porti hainele! Bucura-te de vara, de mare, de soare! Bucura-te de corpul tau – cu kilograme in plus sau minus! Bucura-te de prezenta iubitului tau si distreaza-te cat poti in acest concediu!