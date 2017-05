Papucii de plaja cu talpa groasa

Sigur ca in primul rand conteaza confortul cand vine vorba de flip-flops si papuci de plaja. Dar mai conteaza si look-ul! Si cand vine vorba de papuci cu talpa inalta, renuntam putin la confort doar ca sa fim chic!

In plus, papucii de plaja cu talpa inalta au efectul de alungire a siluetei, asa ca vei arata si mai bine in costumul de baie.

Se poarta papucii Crocs, se poarta papucii cu platforma si se poarta papucii cu talpa de pluta. Alege cei mai chic papuci de plaja cu talpa inalta daca vrei sa pari mai slaba.

Mai multe modele de papuci cu talpa groasa

Alege papucii cu talpa groasa ca sa pari mai slaba! :)

Nu uita insa sa alegi papucii de plaja sau flip-flopsii in functie de costumul de baie! Poarta flip-flops daca alegi un costumd e baie sport sau un costum de baie intreg, de inot.

Poarta papuci de vara cu aplicatii si imprimeuri daca alegi un costum de baie colorat sau cu detalii chic. Si orice ai alege, nu uita de crema cu protectie soala, chiar si in zona papucilor!

Sursa foto front page – Solominphoto/Freepik