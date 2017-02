Iubeste o persoana cu un suflet profund, o persoana careia ii pasa de oamenii care trec prin momente grele in viata lor. Genul de persoana care intreaba mereu daca esti bine, daca ai nevoie de ajutor sau daca vrei ca cineva sa te asculte. Pentru ca o persoana cu un suflet profund intelege situatia indiferent daca aceasta este buna sau rea. ii pasa de tine si de tot ce se intampla in viata ta si vrea sa se asigure ca esti mereu in regula.

Iubeste o persoana cu un suflet profund. O persoana care se simte tulburata de lucrurile crude care se petrec in aceasta lume. O persoana care simte durerea copiilor nevinovati care nu au niciun adapost decent atunci cand ploua sau viscoleste, a oamenilor care adorm fara sa manance, a celor care abia se descurca in fiecare zi.

O persoana cu un suflet profund care se va lipi de tine, care va lupta cot la cot cu tine indiferent de cat de grea este lupta si nu va renunta niciodata la tine. Pentru ca aceasta persoana stie ca are o misiune, si anume aceea de a te ajuta, de a te iubi din toata inima si de a te tine de mana intreaga viata.

Iubeste o persoana cu un suflet profund. O persoana care inca mai scrie scrisori sau biletele de mana de fiecare data cand doreste sa iti spuna cat te iubeste, o persoana careia nu ii este teama de ce simte, care iti demonstreaza nu doar prin cuvinte, ci si prin actiuni, care te apreciaza si te respecta.