Loboda contine glucide, celuloza, proteine, substante minerale (potasiu, fosfor, calciu), acidul oxalic liber, pigmenti clorofilieni si carotenoizi. Loboda are cantitati semnificative de vitamina K si de doua ori mai multa vitamina C decat lamaia si spanacul.

Frunzele ei au un gust usor sarat si acrisor si o textura fina. Sunt folosite in special in bucatarie, in salate, borsuri, ciorbe sau placinte si ca remediu natural in medicina populara. Acestea se pot conserva peste iarna in borcane sau se pot pastra in congelator, mentinandu-si intacte atat gustul cat si proprietatile hranitoare, potrivit site-ului ierburiuitate.wordpress.com.

In scop fitoterapeutic, se utilizeaza frunzele si uneori semintele.

Loboda are actiune depurativa, diuretica, remineralizanta, emolienta, emetica, calmanta si vitaminizanta.

Datorita continutului de fibre este recomandata pentru reglarea digestiei. Prin continutul de vitamina K, ajuta la fixarea calciului, dar si la intarirea vaselor de sange.

