BERBEC

Poti adopta un regim disociat, iar daca ai puterea sa tii o dieta mai lunga, poti urma una saraca in calorii, dar bogata in proteine. Ai nevoie de alimente cu un continut bogat de fosfat de potasiu, precum rosiile, fasolea, nucile, maslinele, ceapa, bananele, laptuca, spanacul, caisele, lintea sau orezul brun.

TAUR

Daca nu te poti abtine de la carne, opteaza pentru cea de vita. Nu uita sa consumi cat mai multe lichide (apa sau ceaiuri), menite sa iti purifice organismul si sa taie apetitul. Printre fructele recomandate se numara si strugurii, merele, perele, fructele de padure, prunele, avocado, bananele, ciresele, portocalele si lamaile. Organismul tau simte nevoie continua de vitamina F.

GEMENI

Kilogramele in plus pot fi eliminate cu usurinta daca introduci in alimentatia ta legume si carne la gratar. Mancarurile preferate contin morcovi, fasole si mazare. Vitaminele care iti revigoreaza organismul sunt B1 si F.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: Konstanttin , Shutterstock