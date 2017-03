1. Studiile au aratat ca oamenii care zambesc mai mult sunt mult mai fericiti. Un zambet larg calmeaza creierul si iti da senzatia ca esti fericit.

2. Mesteca guma sau mananca ceva in momentul in care esti nervos. Acest truc poate convinge creierul ca nu poti fi in pericol pentru ca mananci.

3. Atunci cand oamenii dintr-un grup rad, acestia se uita instinctiv la membrii grupului de care se simt atrasi (sau doresc sa se simta apropiati).

4. Daca cineva este suparat pe tine si tu ramai calm, cel mai probabil se va infuria si mai tare... insa apoi isi va da seama ca a gresit si va regreta.

5. Nu spune "Cred" sau "Sunt de parere ca" - acest lucru te face sa pari nesigur pe tine.

6. Daca pui cuiva o intrebare si iti da un raspuns partial, mentine contactul vizual cu aceasta persoana si incearca sa ramai tacut. Persoana care ti-a raspuns va presupune ca raspunsul initial nu te multumeste si va continua sa vorbeasca.

7. Inainte de interviuri, imagineaza-ti ca esti prieten bun cu intervievatorul. Tu esti responsabil de modul in care percepi situatia ta. Iar confortul este necesar in aceasta situatie.

8. Daca incerci sa imiti fericirea atunci cand vezi pe cineva, la urmatoarea vedere vei fi si mai entuziasmat (si de data asta va fi pe bune).

9. Oamenii sunt de acord cu o favoare mai mica daca inainte refuza o favoarea mai mare.

10. Daca simti ca cineva se va rasti la tine sau te va mustra pentru ceva anume intr-o sedinta/ intalnire, stai aproape de aceasta persoana. Apropierea o va face sa se simta mai putin confortabila cu agresivitatea.

11. Cand intalnesti pentru prima data pe cineva, incearca sa remarci culoarea ochilor. Nu vei folosi aceasta informatie, insa este o tehnica sa te asiguri ca faci suficient contact vizual pe care oamenii il vad prietenos si increzator.

12. Daca lucrezi in customer service, pune o oglinda in spatele tau. Clientii vor fi mult mai relaxati deoarece isi vor dori sa arate bine.

13. Vrei ca oamenii sa te considere o persoana minunata? Atunci retine numele lor cand faci cunostinta cu ei si foloseste-l imediat dupa in conversatie.

14. Cum faci ca oamenii sa aiba incredere in tine? Imita limbajul corpului lor (insa subtil).

15. Iesi dintr-o zona aglomerata fixandu-ti privirea pe golurile dintre oameni in timp ce te misti (si nu in ochii acestora). De obicei, acestia iti vor face loc.