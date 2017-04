Spanacul este cel mai sanatos aliment din lume. La fel si alte vegetale cu frunze de culoare verde inchis. Acestea ofera cei mai multi nutrienti per calorie.

Spanacul este un adevarat depozit natural de vitamine si minerale. Contine saruri minerale – sulf, mangan, cupru, zinc, iod, fier, magneziu, fosfor, calciu, sodiu, potasiu, vitamine (A, B1, B2, B12, PP, C), acid folic, lipide, glucide, aminoacizi.

Interesant in cazul spanacului este ca, desi nu contine atat de mult fier cum se credea in trecut, fiind devansat de alte legume, totusi contine o substanta numita saponina, ce are proprietatea de a ajuta organismul sa asimileze bine fierul.

