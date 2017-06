Probabil ca ati auzit ca o curatenie generala in casa poate creste chi-ul (energia vietii ) si poate aduce schimbari frumoase in vietile noastre. Si este adevarat: cele mai mari schimbari apar odata ce oamenii scapa de energiile negative si de dezordine.

Cu toate acestea, procesul de aruncare a lucrurilor poate provoca stres, asadar de multe ori majoritatea oamenilor nu indraznesc sa il puna in aplicare deoarece nici nu stiu cum sa inceapa si nu au un sistem organizatoric.

Reducerea cantitatii de lucruri detinute este secretul unei vieti mai usoare si mai frumoase. Marianne Gordon, expert FengShui, ne dezvaluie care sunt pasii necesari pentru a avea o casa organizata, in care energia negativa nu exista.

Incepe prin umplerea unei sacose cu produsele pe care le poti dona. Iti poti intreba chiar si prietenii daca vor sa doneze ceva, insa nu amana acest proces mai mult de 3-4 zile deoarece este posibil ca mai tarziu sa dai inapoi si sa nu te mai ocupi de acest pas.

2. Nu pastra lucrurile de care nu ai nevoie

Data viitoare cand stai la masa sa mananci micul dejun, uita-te in jur. Daca vezi ca ceva nu este la locul lui sau gasesti un obiect pe care l-ai cumparat doar pentru ca era la reducere, fie l-ai primit cadou insa nu iti place deloc, este timpul sa te intrebi daca mai ai nevoie de el. Daca raspunsul la aceasta intrebare este "NU", acesta trebuie sa mearga in sacosa pentru donatii. Poti face asta in fiecare camera.