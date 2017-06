Important: pentru acest playlist trebuie sa folosesti casti stereo. Motivul? Tonurile sunt create in creierul nostru. Prin stimularea sunetului binaural, fiecare ureche primeste o frecventa usor diferita in acelasi timp, iar creierul percepe tonul in care este diferenta dintre cele doua.

Daca avem un sunet de 400 Hz in urechea stanga si un altul de 410 Hz in cealalta, creierul va procesa cele doua sunete intr-o frecventa de 10 Hz - aceasta este aceeasi frecventa produsa de creier in timpul meditatiei.

Toate aceste frecvente si efectele pe care le au asupra creierului au fost studiate de cercetatori in ultimii 40 de ani. Din cercetarile extinse, s-a concluzionat ca inducerea frecventelor undelor cerebrale prin utilizarea tonurilor binaurale determina o gama larga de efecte: liniste profunda, viziune creativa, euforie, atentie concentrata, abilitati de invatare imbunatatita, constiinta spirituala, relaxarea corpului.

Viata este atat de importanta. De ce sa o risipim ingrijorandu-ne? S-a dovedit stiintific ca aceasta melodie linisteste si calmeaza pana si cel mai anxios suflet.

Va invit sa ii dati play si sa permiteti intregului corp sa se relaxeze. Puteti asculta aceasta melodie in timp ce meditati, dormiti, munciti, mergeti la birou sau va ocupati de taskurile casnice de zi cu zi.

foto prima pagina: captura Youtube