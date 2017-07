Secretul sta in a intelege ca grijile, frustrarile si gandurile stresante cu care te confrunti sunt in intregime un produs creat de imaginatia ta. Si poti scapa de toate acestea si de toata gandirea negativa aproape instantaneu doar prin ajustarea atitudinii tale. Astazi te provoc sa faci urmatorul lucru: inlocuieste gandurile negative cu alternative pozitive.

Am selectat 20 cele mai importante mantre care te pot ajuta sa te eliberezi de stres si sa readuci linistea si pacea in sufletul tau. Alege una sau chiar mai multe si repet-o in momentul in care simti ca negativitatea se strecoara in interiorul tau.

1. Trecutul nu are nicio putere asupra momentului prezent.

2. Ceea ce nu a fost pierdut vreodata nu poate fi nicicand gasit.

3. Oriunde se intampla sa te afli, acolo trebuia sa ajungi.

4. Intelege faptul ca dragostea si reusitele marete implica uneori si riscuri marete.

5. Lasa-ti mintea sa se rataceasca in puritate si simplitate. Lasa lucrurile sa-si urmeze propriul curs.

6. Aminteste-ti ca a nu primi ceea ce iti doresti, poate fi uneori un real noroc.

7. Totul se afla in echilibru. Singura problema care exista este in sufletul tau. In sine, lumea nu are niciun fel de problema.

8. Traieste in bucurie si iubire.. chiar si printre cei plini de ura.

9. Ori de cate ori din adanc accepti acest moment, asa cum este – indiferent de forma sa – esti in pace.

10. Nu ai niciodata parte de mai multa durere decat poti duce. Niciodata nu primesti mai mult decat poti lua.