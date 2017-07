Bea 2 litri de apa zilnic

Cel mai simplu mod de a scapa de toxinele in exces este sa te asiguri ca bei 2 litri de apa pe parcursul a 24 de ore. Daca nu reusesti sa ajungi la aceasta cantitate sau daca stii ca bei foarte putina apa pe zi, trebuie sa stii ca deshidratarea impiedica eliminarea toxinelor.

La 30 de minute dupa masa sau cu 30 de minute inainte de masa, ia un pahar cu apa, de limonada sau de suc natural.

Ceea ce mananci la masa de seara iti poate afecta ficatul mai mult, deoarece in primele ore ale zilei ficatul se regenereaza. O cina luata la scurt timp inainte de culcare favorizeaza o detoxificare ineficienta la trezire. Daca masa este bogata si luata prea tarziu, ficatul va fi mai implicat in digestia hranei decat in eliminarea toxinelor. Alege alimente care se digera cu usurinta.

foto interior si prima pagina: Foxys Forest Manufacture Shutterstock