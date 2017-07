Ce mananca nutritionistii vara? Daca si tu vrei sa mananci sanatos atunci cand esti inconjurata de inghetate cremoase si decadente, pizza la terase sau cocktailuri alaturi de gasca de prieteni, citeste ce au scris cei de la The List.

Pentru ca, desi te vei mai rasfata cu cateva bunatati de sezon cald, dupa ce afli ce mananca nutritionistii vara, vei putea avea o alimentatie sanatoasa, gustoasa, satioasa si care te va ajuta sa ramai in forma.

Vara este cu siguranta sezonul in care abandonam bucataria, in principal din cauza caniculei. Asa ca ne axam alimentatia pe fructe si legume crude. Jicama este sursa de fibre si micronutrienti. Face parte din categoria de fructe cu indice glicemic mic si nu are grasimi. Este crocanta si te racoreste! Incearc-o!

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina Anna_Pustynnikova, Shutterstock