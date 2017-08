Ne-o spune Lalitha Thomas, in "10 plante esentiale", cea care a creat un sistem al plantelor medicinale ingenios, simplu si totodata cuprinzator, potrivit "Organica Magazine".

Baia cu usturoi este un mod relaxant, revigorant, detoxifiant si placut de a administra doze de usturoi, care sa lucreze impotriva gripei, racelii sau a stresului cotidian.

Autoarea ne asigura ca nu trebuie sa ne facem griji in legatura cu mirosul de usturoi. Daca nu ne scufundam cu tot capul in baie, caz in care parul ar continua sa pastreze mirosul de usturoi pana ce il spalam cu sampon, mirosul din piele este, in general, nedetectabil.

