Spirulina este o alga in forma de spirala bogata in substante nutritive, descoperita in lacurile naturale alcaline din America de Sud si Africa. Timp de secole acasta planta a reprezentat o parte importanta a regimului alimentar al multor comunitati. Din 1970, spirulina a fost din ce in ce mai mult studiata si cunoscuta, fiind utilizata pe scara larga ca supliment alimentar.

Spirulina are un continut ridicat de proteine vegetale (50-63%) - de trei sau patru ori mai mare decat cel intalnit in carnea de peste sau cea de vita - si multiple vitamine (depaseste cu 3-4 ori cantaitatea de vitamina B12 intalnita in ficatul de animale) care lipsesc in mod normal in cazul unei diete vegetariene.

Spirulina contine minerale (fier, potasiu, sodiu, magneziu, fosfor, calciu, etc.), are un nivel important de betacaroten ce are rolul de a proteja celulele (de 5 ori mai mare decat morcovii si de 40 de ori decat spanacul), un volum crescut de acid gama-linoleic (care reduce colesterolul si previne aparitia bolilor de inima) si ficocianina (substanta gasita in spirulina care inhiba formarea cancerului de colon) etc.