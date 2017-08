Detoxifierea este procesul natural de eliminare si neutralizare a toxinelor din organism. Organismul uman are o capacitate naturala limitata de detoxifiere a toxinelor naturale, iar uneori capacitatea de detoxifiere a corpului nostru este depasita. Dieta de detoxifiere este utila pentru a ajuta organele implicate in procesul de digestie si curatare a colonului.

Cum iti dai seama daca organismul tau este invadat de toxine?

In primul rand fii atenta la unul din urmatoarele semnale de alarma: balonare, constipatie, aciditate, indigestie, raceli frecvente, migrene, astenie, oboseala, gust neplacut al gurii, transpiratie urat mirositoare. Totul incepe in colon, organul cheie al sistemului digestiv in curatarea organismului. Metodele de detoxifiere pot tinti intreg organismul sau unele organe mai afectate (ficat, rinichi, plamani, piele).

Hidratarea - minim 2,5 - 3 litri de apa plata/zi; in aceasta perioada renunta la alcool, fumat, cafea. O zi pe saptamana bea numai sucuri de legume si fructe.

