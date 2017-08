Fiecare zi aduce noi posibilitati

1. Incepe cu a fi recunoscatoare

Incepe intotdeauna cu multumiri; fii recunoscatoare pentru lucrurile pe care le ai deja si vei vedea miracolele care vin din acest simplu act.

Apoi, trebuie sa indraznesti sa iesi din zona de confort, sa gasesti idei, sa dezvolti planuri, sa incepi proiecte. Nu trebuie doar sa fii recunoscatoare, este necesar sa fii si productiva.

foto interior si prima pagina: Christin Lola Shutterstock

Totul incepe in inima si in minte. Fiecare mare realizare a inceput in mintea unei singure persoane. Aceasta a indraznit sa viseze, sa creada ca este posibil. Ia-ti putin timp pentru a raspunde la intrebarea: Cum ar fi daca....? Gandeste dincolo de obstacole, nu te limita! Nu lasa ca gandirea negativa sa te descurajeze.

Trebuie sa fii un visator. Vizioneaza posibilitatile pentru tine, pentru familia ta si pentru ceilalti. Daca ai avut un vis si l-ai lasat pe drum, reaprinde focul acelei dorinte. Viata este prea scurta pentru a nu o trai asa cum visezi.

3. Construieste-ti o realitate frumoasa

Iti creezi realitatea chiar acum. Insa sunt sanse sa nu fii foarte intentionata in legatura cu aceasta realitate... ea este subiectiva.

Scrie-ti convingerile pe care le ai despre tine. Pe de o parte, scrie lucrurile care te incurajeaza si care te ajuta sa mergi mai departe; lucrurile care iti ofera indrazneala de a te deplasa inainte. Pe cealalta coloana, scrie lucrurile care te indeparteaza de obiectivele tale.

Poti alege sa crezi in lucrurile care iti ofera putere si poti alege sa ignori lucrurile care te tin in spate si nu iti ofera ceea ce iti doresti. Ai incredere in tine.