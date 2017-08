Atunci cand vine vorba de sanatate, abordarea trebuie sa fie una holistica. Ce mancam, ce gandim, cata miscare facem, cum ne raportam la lume si la ceilalti isi pun amprenta asupra starii noastre de bine. Iata zece lucruri pe care neurologii ti le recomanda pentru a avea o sanatate perfecta.

foto interior si prima pagina: Belight Shutterstock

1. Incepe fiecare dimineata cu un suc

Incepe fiecare dimineata cu un suc proaspat. Poti folosi un castravete intreg, o jumatate de sfecla, o lamaie, o radacina de curcuma, o radacina de ghimbir si un mar. Iti va trezi fiecare celula.

2. Urmeaza o dieta pe baza pe plante

Alimentele vii ofera toate vitaminele, micronutrientii si macronutrientii de care corpul tau are nevoie. Unde mai pui ca iti permit sa fii foarte creativa in bucatarie.

3. Evita alimentele procesate

Aceste alimente contin substante chimice si conservanti care provoaca inflamatii, ataca capacitatea corpului de a preveni bolile si de a-si mentine energia toata ziua si a creierului, de a gandi in mod clar.

4. Alearga de trei pana la patru ori pe saptamana

Alergarea pun la treaba muschii si inima si te ajuta sa iti cureti mintea. Reprezinta un pretios timp al tau cu tine in timpul caruia poti procesa evenimentele din viata ta.

Hot yoga lubrifiaza articulatiile si mentine muschii flexibili, reducand astfel riscul de accidentare. De asemenea, imi ofeara un spatiu pentru a te conecta cu corpul tau, a-i cunoaste puterile dar si limitele.

6. In fiecare seara, petrece cateva minute in liniste

Rezerva-ti cel putin o jumatate de ora seara, de obicei inaintea de a merge la culcare, in care sa stai in tacere si sa respiri.

7. Mergi la culcare la aceeasi ora

Creierul si corpul meu pot beneficia de o anumita rutina. Sa adormi si sa te trezesti la aceleasi ore este una dintre acestea.

8. Exprima-ti iubirea

Nu te sfii sa le spui celor dragi ca ii iubesti

9. Asculta-ti corpul

In unele zile poti avea multe de oferit, in altele mai putin. Invata sa iti asculti corpul si sa tii cont de starea in care se afla.

10. Fii de ajutor

Suntem cu totii interconectati si, cu oferim mai mult ajutor celor cu care ne intalnim si care au nevoie de el, cu atat mai multa energie avem pentru a ne vindeca trupurile si mintile. Nu trebuie sa fii medic pentru a face asta: oricine poate fi de ajutor. Studiile au aratat ca un comportament de tip prosocial imbunatateste sanatatea, protejand impotriva efectelor negative ale stresului.