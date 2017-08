Ai auzit vreodata de mindful living? A devenit incredibil de popular in ultimii ani datorita numeroaselor studii de cercetare stiintifica care arata beneficiile sale. Adevarul este ca practica mindfulness exista inca din cele mai vechi timpuri, mai exact de la aparitia budismului (fondat de profesorul spiritual Gautama Buddha). Mindfulness are la baza concentrarea asupra momentului prezent fara a judeca si fara ne dorim ceva diferit.

In timp ce practica ofera multe beneficii, trebuie sa o transformam intr-un ritual consecvent pentru a culege recompensele.

Exista cateva principii de mindfulness pe care le poti adopta in viata de zi cu zi.

1. Singura ta realitate este ACEST MOMENT. Chiar aici. Chiar acum.

Acest citat celebru al lui Buddha rezuma mai bine acest principiu: "Nu trai in trecut, nu visa la viitor, concentreaza-ti toate eforturile in prezent".

Trecutul este o iluzie. Viitorul nu a sosit inca. Singurul care este real este momentul care se intampla chiar acum.

2. Un gand negativ este inofensiv daca nu il crezi

Gandurile vin si pleaca mai tot timpul. Este ceva natural. Suferinta apare, insa, in momentul in care ne atasam de gandurile noastre. Realitatea este ca gandurile nu inseamna nimic si nici nu sunt cine suntem noi cu adevarat. Cand faci un pas in spate si iti respecti gandurile de la distanta, iti dai seama ca daca le intelegi atunci nu pot fi parte din tine. Nu te definesc.

Eckhart Tolle explica foarte bine acest lucru: "Ce eliberare cand am inteles ca vocea din capul meu nu este cine sunt eu! Cine sunt eu, atunci? Cel care vede asta."

3. Nu vei fi pedepsit pentru furia ta, vei fi pedepsit de ea

Cu totii devenim furiosi si maniosi din cand in cand, insa actionand pe aceasta furie rareori rezulta ceva pozitiv. Este usor sa te enervezi, insa adevaratul curaj implica sa faci ceva productiv in privinta asta. Cand iti dai seama ca momentul prezent este singurul care conteaza, vei ajunge sa intelegi ca viata este prea scurta pentru a iti petrece timpul fiind suparata si trista.

Dupa cum spunea Lao Tzu: "Cea mai puternica persoana din lume nu este niciodata suparata."