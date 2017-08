Morcovul violet este o varietate de morcov plina de beneficii pentru sanatate si pentru silueta ta. Este foarte bogat in antocianine, adica antioxidantii care ii confera aceasta culoare si care ne ajuta sa combatem inflamatiile.

Cercetatorii sustin ca acest soi de morcov activeaza o serie de proteine care vindeca peretii deteriorati ai vaselor de sange, fapt ce imbunatateste sanatatea cardiovasculara si imbunatateste sanatatea inimii.

De asemenea, morcovul violet este recomandat in diabet, dar si in curele de slabire. Are rolul de a imbunatati digestia, de a combate cancerul de colon, de a ameliora durerea cauzata de varice si de a scade nivelul de colesterol din organism.

