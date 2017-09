Proteinele in alimentatie sunt printre cei trei macronutrienti, alaturi de carbohidrati si grasimi. Toti macronutrientii sunt importanti si trebuie consumati pentru o viata sanatoasa!

Atat proteinele pe care le consumam, cat si proteinele din corpul nostru sunt alcatuite din microcompusi numiti aminoacizi. Aminoacizii sunt numiti adesea “blocurile de constructie” ale proteinelor, deoarece atunci cand aminoacizii se alatura formeaza o proteina. Aminoacizii sunt stransi impreuna intr-o varietate de moduri si combinatii. Secventa finala a aminoacizilor determina functia, structura si rolul proteinei in organism.

In timp ce in natura exista tone de aminoacizi, oamenii au nevoie de doar 20 dintre ei. Noua dintre acestia sunt numiti esentiali, ceea ce inseamna ca trebuie sa ii obtinem prin proteinele din alimentatie. Cand consumam proteine ​​prin alimente, corpul nostru le descompune inapoi in aminoacizi.

foto interior si prima pagina: Olesia Fisenko, Shutterstock